HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

03.07.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan alışveriş merkezi Field'de silahlı saldırı meydana geldi.

3

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Danimarka polisi, başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

a

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği aktarıldı.
Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.

c

Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

VBR

(AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Son kale'ydi! Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme'Son kale'ydi! Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme
Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!
Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...
Anahtar Kelimeler:
Danimarka silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Ücretsiz izin kararı! O süreler kıdeme eklenecek…

Ücretsiz izin kararı! O süreler kıdeme eklenecek…

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

HDP kongresinde skandal!

HDP kongresinde skandal!

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen bu fotoğraf mı? Dehşete düşüren kare...

Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen bu fotoğraf mı? Dehşete düşüren kare...

İlginizi Çekebilir

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.