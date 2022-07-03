Son dakika: Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan alışveriş merkezi Field'de silahlı saldırı meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Danimarka polisi, başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği aktarıldı.

Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.

Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

(AA-İHA)

