HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'sulu göz' çıkışı! 'İçişleri bakanı niçin ağlar?'

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'sulu göz' çıkışı! 'İçişleri bakanı niçin ağlar?'

01.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da oylamanın yenilenmesi üzerinden sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu, Bakan Soylu için "Sulu göz birisiymiş. Onu anladık" ifadesini kullanarak "Bir içişleri bakanı, dünyanın en normal süreçlerinden biri gerçekleşince niçin ağlar?" diye konuştu.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'sulu göz' çıkışı! 'İçişleri bakanı niçin ağlar?'

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davasında duruşmanın ertelenmesinin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı. 2019'da iptal edildikten sonra yenilenen İstanbul seçimlerine değinen İmamoğlu, Bakan Soylu'ya tepkisini "'İstanbul seçimlerini kaybedince neredeyse hüngür hüngür ağladım' diye tariflerde bulundu. Bu kadar hırslı, sinirli ve aynı zamanda sulu göz birisiymiş, onu anladık" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu Bakan Soylu'ya ayrıca "İçişleri Bakanı deyip geçmeyin, seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Ama seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle, yani eski başbakanla toplantı yapacak kadar görevini ihmal eden bir kişiydi. Seçimi tersine çevirme, halkın iradesini gasp etmek için de İstanbul'un bazı ilçelerinde eline geleni ardına koymamış birisiydi" ifadeleriyle de sert çıkıştı.

Başlıksız-3

"KENDİ İÇİNİZDEKİ İNSANLAR BİLE 'YANLIŞ YAPTIK' DEDİ, DEVAM EDİYORSUNUZ"

"Neden böyle yaptıklarına bakmak lazım" diyen İmamoğlu, "Bugün geldiğiniz noktada hala acısını hissettiğiniz, kendinizi 'Bu nasıl olur' diye hırpaladığınız İstanbul seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçmiş. Kendi içinizdeki insanlar bile iptal etmenin ne kadar yanlış olduğunu, "Yanlış yaptık" demelerine, vicdani rahatsızlık duymalarına rağmen aynı akla, uygulamalara devam ediyorsunuz" diye konuştu.

İmamoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bugün artık 'İstanbul seçimlerini iptal ettik. Ne kadar doğru yaptık, akıllı, haysiyet dolu, ne kadar güzel bir iş olduğunu söyleyebilecek bir tane AK Partili yönetici konuşsun. Allah'ın kulunu bulamazsınız. O güne baktığınızda ne yazık ki yüzlerce terörist vardı, binlerce terörle iltisaklı sandık görevlisi vardı ama bir kişinin bile ifadesi alınmadı. Bu kadar itibarsız bir sürecin ülkeye yaşatılması üzerinden geçen yıllardan sonra tek bir Allah'ın kulu bu ülkede yok ki 'Çok iyi bir iş yaptık' desinler.

"HALKIN İRADESİNİ GASP ETMEK İÇİN..."

Bir kişi var, o da sayın içişleri bakanı. İçişleri Bakanı deyip geçmeyin, seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Ama seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle, yani eski başbakanla toplantı yapacak kadar görevini ihmal eden bir kişiydi. Seçimi tersine çevirme, halkın iradesini gasp etmek için de İstanbul'un bazı ilçelerinde eline geleni ardına koymamış birisiydi.

'İstanbul seçimlerini kaybedince neredeyse hüngür hüngür ağladım' diye tariflerde bulundu. Bu kadar hırslı, sinirli ve aynı zamanda sulu göz birisiymiş, onu anladık. Bir içişleri bakanı, dünyanın en normal süreçlerinden biri gerçekleşince niçin ağlar? Bir şehirde yerel yönetim demokrasiyle, sandıkla, seçimle değişince niye hüngür hüngür ağlar? Neyi kaybetti?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklamasıErdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması
Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...
Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Aslankafa'yla ilgili 'kadro' detayı dikkat çekti

Aslankafa'yla ilgili 'kadro' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Eski prensesin gizemli ölümü! Taciz iddiaları olay olmuştu

Eski prensesin gizemli ölümü! Taciz iddiaları olay olmuştu

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.