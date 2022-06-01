Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'sulu göz' çıkışı! 'İçişleri bakanı niçin ağlar?'

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davasında duruşmanın ertelenmesinin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı. 2019'da iptal edildikten sonra yenilenen İstanbul seçimlerine değinen İmamoğlu, Bakan Soylu'ya tepkisini "'İstanbul seçimlerini kaybedince neredeyse hüngür hüngür ağladım' diye tariflerde bulundu. Bu kadar hırslı, sinirli ve aynı zamanda sulu göz birisiymiş, onu anladık" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu Bakan Soylu'ya ayrıca "İçişleri Bakanı deyip geçmeyin, seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Ama seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle, yani eski başbakanla toplantı yapacak kadar görevini ihmal eden bir kişiydi. Seçimi tersine çevirme, halkın iradesini gasp etmek için de İstanbul'un bazı ilçelerinde eline geleni ardına koymamış birisiydi" ifadeleriyle de sert çıkıştı.

"KENDİ İÇİNİZDEKİ İNSANLAR BİLE 'YANLIŞ YAPTIK' DEDİ, DEVAM EDİYORSUNUZ"

"Neden böyle yaptıklarına bakmak lazım" diyen İmamoğlu, "Bugün geldiğiniz noktada hala acısını hissettiğiniz, kendinizi 'Bu nasıl olur' diye hırpaladığınız İstanbul seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçmiş. Kendi içinizdeki insanlar bile iptal etmenin ne kadar yanlış olduğunu, "Yanlış yaptık" demelerine, vicdani rahatsızlık duymalarına rağmen aynı akla, uygulamalara devam ediyorsunuz" diye konuştu.

İmamoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bugün artık 'İstanbul seçimlerini iptal ettik. Ne kadar doğru yaptık, akıllı, haysiyet dolu, ne kadar güzel bir iş olduğunu söyleyebilecek bir tane AK Partili yönetici konuşsun. Allah'ın kulunu bulamazsınız. O güne baktığınızda ne yazık ki yüzlerce terörist vardı, binlerce terörle iltisaklı sandık görevlisi vardı ama bir kişinin bile ifadesi alınmadı. Bu kadar itibarsız bir sürecin ülkeye yaşatılması üzerinden geçen yıllardan sonra tek bir Allah'ın kulu bu ülkede yok ki 'Çok iyi bir iş yaptık' desinler.

"HALKIN İRADESİNİ GASP ETMEK İÇİN..."

Bir kişi var, o da sayın içişleri bakanı. İçişleri Bakanı deyip geçmeyin, seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Ama seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle, yani eski başbakanla toplantı yapacak kadar görevini ihmal eden bir kişiydi. Seçimi tersine çevirme, halkın iradesini gasp etmek için de İstanbul'un bazı ilçelerinde eline geleni ardına koymamış birisiydi.

'İstanbul seçimlerini kaybedince neredeyse hüngür hüngür ağladım' diye tariflerde bulundu. Bu kadar hırslı, sinirli ve aynı zamanda sulu göz birisiymiş, onu anladık. Bir içişleri bakanı, dünyanın en normal süreçlerinden biri gerçekleşince niçin ağlar? Bir şehirde yerel yönetim demokrasiyle, sandıkla, seçimle değişince niye hüngür hüngür ağlar? Neyi kaybetti?"

