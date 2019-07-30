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Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için 27 Temmuz'da İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın genel yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak yatan hasta katına alındığı belirtildi.

Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde 27 Temmuz'da tedavi altına alınan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019 Cumartesi hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
yaşar büyükanıt yoğun bakım

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