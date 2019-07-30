Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde 27 Temmuz'da tedavi altına alınan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019 Cumartesi hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."
Kaynak: AA
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