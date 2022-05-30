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  4. SON DAKİKA | Eski Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay tutuklandı

SON DAKİKA | Eski Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay tutuklandı

30.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında arama kararı olan Semih Tufan Gülaltay, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA | Eski Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay tutuklandı

Son dakika: Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, tutuklandı. 28 Mayıs'ta İstanbul'da gözaltına alınan Gülaltay'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandığı öğrenildi.

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GÜLALTAY'IN OFİSİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Gülaltay'ın 25 Mayıs tarihinde Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Gülaltay'ın şoförü saldırgana silahla karşılık vermişti. Çıkan çatışmada saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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28 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında arama kararı olan Semih Tufan Gülaltay, 28 Mayıs'ta Maltepe'de gözaltına alındı. Gülaltay'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul
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