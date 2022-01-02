SON DAKİKA | Evinin önünde oynarken köpek saldırdı, yüzüne 60 dikiş atıldı! 8 yaşındaki Mert Dilek: Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum

Son dakika: Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert Dilek, saldırının travmasını hala yaşıyor. 21 Kasım'da Manisa'daki evlerinin önünde oyun oynarken köpek saldırısına uğrayan Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı. Mert, komşularının yardımıyla ölümden dönerken, çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek sinir krizi geçirdi. Uzun bir tedavisinin ardından dikişleri alınarak sağlığına kavuşan Mert, psikolojik olarak ise hala saldırının etkisinde. Yeni yeni dışarı çıkmaya başlayan talihsiz çocuk, "Biraz korkum geçti ama hala korkuyorum. Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum." diye konuştu. Türkiye'yi kahreden Asiye Ateş olayını televizyondan öğrendiğini belirten anne Meral Dilek de Gaziantep'teki olayı görünce gözyaşlarını tutamadığını ve o günü bir kez daha yaşadığını söyledi.

SON DAKİKA | SOKAK KÖPEĞİ ISIRDI, YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI

Olay, 21 Kasım tarihinde Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mert Dilek, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

YÜZÜNÜ ISIRMAYA BAŞLADI

Mert Dilek'i yere düşüren köpek, çocuğun yüzünü ısırmaya başladı. Durumu gören komşular olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, önce çocuğun ailesine ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

ANNE, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek, sinir krizi geçirirken çocuk ambulansla ilk olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada aşı vuruldu.

Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek yüzüne dikiş atıldı. Burada plastik cerrahide tedavi gören 8 yaşındaki Mert, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI

Saldırıda dişi kırılan Mert'in derin kesikler oluşan yüzüne de 60 dikiş atıldı. Geçtiğimiz gün dikişleri alınan Mert, sağlığına kavuştu.

ANNE MERAL DİLEK: BAYGINLIK GEÇİRMİŞİM

Başlarından geçen üzücü olayı bir kez daha anlatan talihsiz çocuğun annesi Meral Dilek, "Kapımızın önünde 3-4 tane köpek geziyormuş. Oğlum da oyun oynamak için kapının önüne çıkmıştı. O an kimse anlamamış. Nasıl olduysa bir siyah köpek oğlumun üzerine atlıyor ve çocuğumun yüzünü çok kötü bir hale getiriyor. O an oğlumu gördüğümde çok kötü durumdaydım, baygınlık geçirmişim. Çok şükür şimdi o günleri geride bıraktık, iyileşme sürecine geçtik. Bizim için psikolojik olarak çok zorlu bir süreçti. Çocuğum şimdi yeniden okuluna başladı, arkadaşlarıyla buluştu. Bu nedenle çok mutlu" dedi.

"GECELERİ BAZEN ÜRPERİYOR"

Mert'in üzerinde saldırının travmasının sürdüğünü aktaran anne Dilek, "Okula giderken sabah genelde karanlık oluyor. Bir köpek yanımıza kadar geldi. Ben de irkildim, Mert köpeği görünce 'anne, anne' diyerek yanıma yanaşıyor.

Sabah yine bir köpek araca saldırıyordu. Mert, 'anne bizim yanımıza gelirse ne yaparız' diye sordu. 'Korkma annecim ben varım yanında' diyerek onu rahatlamaya çalıştım. Geceleri bazen ürperiyor. Bizim gibi diğer aileler de tedirgin" diye konuştu.

"ASİYE'NİN HABERİNİ AĞLAYARAK İZLEDİM"

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in haberini gördüğünde o kötü günü tekrar yaşadığını anlatan anne Dilek, "Çok kötü oldum. Ben de ailesiyle aynı hisleri yaşadım. Asiye'nin haberini ağlayarak izledim. Çok üzücü bir olay. Hala haberlerde görünce tüylerim diken diken oluyor. Anlatılacak bir durum değil. Allah ailesine sabır versin, kendilerine geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Daha önce sokak köpeklerinin toplanması için imza kampanyası da başlattığını belirten Dilek, "500 tane imza topladım. Köpek görünce artık yollarımızı değiştiriyoruz. Sadece çocuklar değil, büyükler de korkuyor. Kime imza attırdıysam 'Ayağımızı ısırdı, bize saldırdı, zor kurtulduk' gibi şikayetlerde bulundular" dedi.

3. SINIF ÖĞRENCİSİ MERT: HÂLÂ KORKUYORUM

Köpek saldırısında ölümden dönen 3. sınıf öğrenicisi Mert Dilek de artık sokakta rahat oynamak istediğini ifade ederek, "Biraz korkum geçti ama hala korkuyorum.

Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum. Bir keresinde annem yanımda değilken gördüm. Hemen ağacın arkasına kaçtım. Köpekleri toplasınlar" diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra tekrar sokağa çıkan Mert Dilek, yaşadığı kötü günleri geride bırakarak arkadaşlarıyla futbol oynadı.

(İHA)



