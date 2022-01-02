HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asiye Ateş'in sağlık durumu! Doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı: Risk devam ediyor, birkaç güne belli olur

Asiye Ateş'in sağlık durumu! Doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı: Risk devam ediyor, birkaç güne belli olur

02.01.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumundaki son durumu kritik ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı. Doku ve organ nakli denince ilk akla gelen dünyaca ünlü isim Prof. Dr. Özkan, Asiyue'nin travmayı atlattığını konuşabildiğini söyledi. Tecrübelerine dayanarak yine de temkinli konuşan Özkan, "Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur. Konuşuyor, travmayı atlatmış, beklediğimden daha iyi." dedi.

Asiye Ateş'in sağlık durumu! Doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı: Risk devam ediyor, birkaç güne belli olur

Gaizantep'te iki pitbull cinsi köğeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in görüntüleri Türkiye'yi kahretmişti. Yaşanan olay tepki yağarken ağır yaralanan Asiye için Cumhurbaşknaı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Doku ve organ nakli denince ilk akla gelen dünyaca ünlü isim Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başında olduğu ekip, Akdeniz Üniversitesi'nde küçük kızın ameliyatına girdi. başarılı ameliyat sondarısu Asiye Ateş'in sağlık durumu yakından takip edilirken, başarılı ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ilk kez konuştu. Özkan; Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin "Asiye gayet iyi. Servise aldık. Ama net konuşmak için erken. Enfeksiyonla ilgili riski devam ediyor. O süreci takip etmemiz gerekiyor. Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur. Konuşuyor, travmayı atlatmış, beklediğimden daha iyi." ifadelerini kullandı.

1

Sabah Gazetesinden Sonat Bahar'a verdiği röportajda Prof. Dr. Ömer Özkan, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi;

"ASİYE'Yİ NORMAL SERVİSE ALDIK""

"Çocuğum da var, esktradan üzülüyor insan. İnsanların başına birçok şey geliyor ama çocuklara böyle şeyler daha az konduruluyor. Tümör, kaza, yanık... Vaka çocuk olunca elbette çok üzücü. Asiye gayet iyi. Normal servise aldık.

2

"RİSK DEVAM EDİYOR! BİRKAÇ GÜN SONRA BELLİ OLUR"

Ama net konuşmak için erken. Enfeksiyonla ilgili riski devam ediyor. O süreci takip etmemiz gerekiyor. Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur. Konuşuyor, travmayı atlatmış, beklediğimden daha iyi."

SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in isteği ağlattı: Oyuncaklarımı özledimGaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in isteği ağlattı: Oyuncaklarımı özledim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Çalıntı otomobille ters yönde kaza: 3 yaralıÇalıntı otomobille ters yönde kaza: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Marmaray ücretlerine zam! TCDD'den açıklama

Marmaray ücretlerine zam! TCDD'den açıklama

Çocukları partiye ait araçta uyuşturucuyla yakalanmıştı! İstifa etti

Çocukları partiye ait araçta uyuşturucuyla yakalanmıştı! İstifa etti

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı uyarı! Kuvvetli geliyor

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.