Asiye Ateş'in sağlık durumu! Doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı: Risk devam ediyor, birkaç güne belli olur

Gaizantep'te iki pitbull cinsi köğeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in görüntüleri Türkiye'yi kahretmişti. Yaşanan olay tepki yağarken ağır yaralanan Asiye için Cumhurbaşknaı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Doku ve organ nakli denince ilk akla gelen dünyaca ünlü isim Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başında olduğu ekip, Akdeniz Üniversitesi'nde küçük kızın ameliyatına girdi. başarılı ameliyat sondarısu Asiye Ateş'in sağlık durumu yakından takip edilirken, başarılı ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ilk kez konuştu. Özkan; Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin "Asiye gayet iyi. Servise aldık. Ama net konuşmak için erken. Enfeksiyonla ilgili riski devam ediyor. O süreci takip etmemiz gerekiyor. Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur. Konuşuyor, travmayı atlatmış, beklediğimden daha iyi." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesinden Sonat Bahar'a verdiği röportajda Prof. Dr. Ömer Özkan, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi;

"ASİYE'Yİ NORMAL SERVİSE ALDIK""

"Çocuğum da var, esktradan üzülüyor insan. İnsanların başına birçok şey geliyor ama çocuklara böyle şeyler daha az konduruluyor. Tümör, kaza, yanık... Vaka çocuk olunca elbette çok üzücü. Asiye gayet iyi. Normal servise aldık.

"RİSK DEVAM EDİYOR! BİRKAÇ GÜN SONRA BELLİ OLUR"

Ama net konuşmak için erken. Enfeksiyonla ilgili riski devam ediyor. O süreci takip etmemiz gerekiyor. Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur. Konuşuyor, travmayı atlatmış, beklediğimden daha iyi."



