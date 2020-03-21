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Fenerbahçe Beko'da koronavirüs belirtisine rastlandı

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.03.2020 12:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır" ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

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Hudson-Odoi (Chelsea)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

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Timo Hübers (Hannover)

Timo Hübers (Hannover)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

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Trey Thompkins (Real Madrid)

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Mikel Arteta (Arsenal)

Jannes Horn (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko koronavirüs Basketbol

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
geçmiş olsun Fatih hocanın da bahsetmek istedigi tamda buydu hiç bişey insan sağlığından önemli degil
Kapatın gitsin. Hiç olmazsa efsane kadro diye hatıralarda
geçmiş olsun ,umarım anadolu efes te de aynı durum söz konusu olmaz
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