Son dakika: 'Fenerbahçe dua etsin 6-0 olmadı!' Derbinin ardından 6 Kasım 2002'yi hatırlatan sözler!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Büyük heyecanın yaşandığı ve 100 dakikayı aşkın sürede oynanan maçın kazananı 3-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar, bu sonucun ardıdnan puanını 39 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Spor yazarları ise dev derbinin ardından köşelerinde değerlendirmelerde bulundular. Galatasaray'ın futboluna övgüler yağdıran yazarlar, Fenerbahçe'yi ise eleştirdi.

Özellikle Şansal Büyüka'nın 6-0 yorumu dikkat çekti. İşte yazarların yorumları...

"TARİHİ BİR SKOR OLABİLİRDİ"

LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Galatasaray keyif verdi. Özellikle Galatasaray'ın "Kompakt" anlayışla ve aklı ön plana çıkarıp takım halinde yaptığı savunma göz kamaştırıcıydı. Oyuna İcardi girdikten sonra Galatasaray adeta şahlandı. Kerem, Barış, Yunus ve Rashica bu vuruşu İcardi'den öğrenmeli. Eğer Barış ve Kerem final vuruşlarında İcardi gibi düşünebilseydi Galatasaray skoru tarihi bir hale getirirdi."

"DUA ETSİN 6-0 OLMADI"

ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: "Galatasaray'ın son yıllarda Kadıköy’de kazandığı derbiler de dahil, bu kadar güvenli, bu kadar iyi, bu kadar baskın ve rakibi bu kadar sahadan silen bir maçını görmemiştim... Futbolun gerçeğini konuşalım... Okan Buruk; Jorge Jesus’a... Galatasaray takımı da Fenerbahçe’ye futbol dersi verdi... Fenerbahçe dua etsin Kadıköy’de yeni bir 6-0 olmadı... Tabi Galatasaray lehine..."

"VAZİFESİNİ YAPMAYAN KİMSE YOKTU"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "G.Saray'da vazifesini yapmayan futbolcu yoktu. Sarı-kırmızılılar son iki maçta 60. dakikadan sonra oyundan düşüp rakibe pozisyon veriyorlardı. Herhalde dün gece rakip de ezeli olunca daha çok koştular, daha çok çalıştılar. İyi de oynayınca kendileri de keyif aldılar. Dün gece Cimbom hak ettiği bir galibiyet aldı."

"DAHA ÇOK KONSANTRE OLMUŞLAR"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk maça daha çok konsantre olmuşlar ve daha çok kazanmak istediler. Her topu kovaladılar. Rakip futbolcuları hiç boş bırakmadılar. Sahada bir bütün olarak hareket ettiler."

"ETKİSİ ZAMANLA ANLAŞILACAK"

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Bu maç sonuçları itibarıyla, kazanan ve kaybeden için gerçekten üç puandan çok daha fazlasıydı. Etkisi zamanla anlaşılacak. Okan Buruk dün akşamdan sonra çok uzun süreceğini tahmin ettiğim Galatasaray kariyerinin en önemli yakıtını depoladı."

"DOĞRU OYNAYAN GALATASARAY'DI"

NECATİ ATEŞ: "Daha çok zorlayan ve doğru oyunu oynayan Galatasaray'dı. Pozisyon anlamında Galatasaray hep üstündü. Daha erken de öne geçebilirdi Galatasaray. Topla oynama belki Fenerbahçe'ye geçti ama pozisyon üstünlüğü hep Galatasaray'daydı."



