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SON DAKİKA: Galatasaray'da kritik gün! Yeni başkan belli oluyor: İlk sandıklar açıldı, büyük fark var!

25.05.2024 10:53
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı. 10 bin 290 kişinin oy hakkı bulunurken oylama 15.00'te sona erdi. Başkanlık için Dursun Özbek ve anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Oy kullanma işlemlerinin ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

SON DAKİKA: Galatasaray'da kritik gün! Yeni başkan belli oluyor: İlk sandıklar açıldı, büyük fark var!

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.

İŞTE İLK SONUÇLAR:

Dursun Özbek: 330
Süheyl Batum: 68

🗳️1'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 157 oy
🟡Süheyl Batum: 36 oy

🗳️2'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 173 oy
🟡Süheyl Batum: 32 oy

10 BİN 290 KİŞİ OY KULLANMA HAKKI VAR

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Genel kurulda, 10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erdi.

DURSUN

2 ADAY YARIŞIYOR

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulaları kullanıldı.

SÜHEY

ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

ÖZBEK OYUNU KULLANDI

Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray’a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" dedi.

SÜHEYL BATUM DA OYUNU KULLANDI

Başkan adaylarından Süheyl Batum da oyunu kullandı. Batum 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süheyl Batum, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

OY SAYIMINA GEÇİLDİ

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Sarı-kırmızılıların olağan seçimli genel kurulunda 4 bin 415 üye oy kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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