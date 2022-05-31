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Son dakika: Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadına tekme atmıştı! Saldırgan Şakir Çakır ile ilgili yeni gelişme

31.05.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te, 70 yaşındaki Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'i tekmeleyen ve kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şakir Çakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan saldırgan Şakir Çakır'ın ifadesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Gaziantep'te, Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli saldırgan Şakir Çakır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Şakir Çakır, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadına tekme atmıştı! Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı: Çocuk kaçırdığını duydumGaziantep'te Suriyeli yaşlı kadına tekme atmıştı! Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı: Çocuk kaçırdığını duydum

TUTUKLANDI

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Şakır Çakır, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Şakir Çakır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kentteki bir barda şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Şakir Çakır'ın "Fuhşa teşvik" dahil birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirtilirken, ifadesi de ortaya çıktı. Söz konusu şüpheli, Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını belirtti. Çakır pişman olduğunu da dile getirdi.

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL'DEN PAYLAŞIM

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Gaziantep
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