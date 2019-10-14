Son dakika! Güney Koreli şarkıcı Sulli evinde ölü bulundu

Güney Kore, ülkenin en popüler şarkıcılarından Sulli’nin ölüm haberinin şokunu yaşıyor… Başkent Seul’deki Seongnam bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki şarkıcının cansız bedeninin evinde bulunduğunu aktaran yerel basın, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Instagram üzerinde 5.8 milyonu aşkın takipçisi olan genç kızın ölüm haberi ülkede şok etkisi yarattı.

Sulli sahne ismini kullanan Choi Jin-ri’nin gece 3:21 sularında yaşamını yitirdiği açıklandı. Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan fakat kısa bir süre sonra gruptan ayrılmak zorunda kalan Sulli’nin ölüm nedeninin bilinmediği açıklandı.

Kariyerine tek başına devam eden Sulli kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde de rol almıştı.

