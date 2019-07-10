Son dakika hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkemizin şiddetli yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Öte yandan uzmanlar da ülkemizi etkisi altına alması beklenen şiddetli ve kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yurdumuzun bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün Trakya ve zamanla İstanbul’da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 11 Temmuz Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de görülmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü (12 Temmuz 2019) Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, Cumartesi günü (13 Temmuz 2019) ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Tahmin edilen yağışların bugün Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) 11 Temmuz Perşembe günü Marmara’nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) 12 Temmuz Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.