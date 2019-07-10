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Son dakika hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.07.2019 07:53 | Son Güncelleme

Son dakika uyarısı... Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre; yurdumuz balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle Trakya, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz'de beklenen şiddetli yağışlar için dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Öte yandan uzmanlar, sıcaklıkların 10 derece kadar düşeceğini belirtirken, şiddetli yağışların öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alacağını belirtti.

Son dakika hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkemizin şiddetli yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Öte yandan uzmanlar da ülkemizi etkisi altına alması beklenen şiddetli ve kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yurdumuzun bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün Trakya ve zamanla İstanbul’da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 11 Temmuz Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de görülmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü (12 Temmuz 2019) Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, Cumartesi günü (13 Temmuz 2019) ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Tahmin edilen yağışların bugün Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) 11 Temmuz Perşembe günü Marmara’nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) 12 Temmuz Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (5 – 9 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Perşembe günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de önceleri güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden, Cuma günü ise Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin güneyinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50 – 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

OLUŞMASI MUHTEMEL RİSKLER

Ani sel, su baskını, heyelan, ağaç veya direklerin devrilmesi, yıldırım, çatı uçması

UZMANLAR DA UYARIDI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm Marmara'da, özellikle Kırklareli, İstanbul ve Yalova'da şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. Şen şöyle devam etti: "Yarın sabah (bugün) Trakya'da, öğlen İstanbul'da yağmur başlar, gece kuvvetlenir. Perşembe devam eder. Bu havanın içinde her şey olabilir. Sıcaklık 10 derece düşer; sel, dolu ve yıldırım olur.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Sürmeli, "Son verilerle gelen sistemin son durumu: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne çevreleri sabah ıslanır. İstanbul’un kuzey kesimlerinde, İstanbul’un Karadeniz kıyıları aşırı yağış alır. Akşam saatlerinde ise aşırı yağış Edirne Tekirdağ Kırklareli’de olur, sel riskine karşı dikkat!

Perşembe günü aşırı yağışlı sistem tekrar Marmara üzerinde olacak, yine yıldırım ve su baskınlarına dikkat! Aşırı yağış yine perşembe günü Orta ve Batı Karadeniz’de de olacak. Bolu Düzce Zonguldak Karabük Bartın Kastamonu Sinop çevreleri dikkat!" dedi.

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