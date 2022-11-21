Son dakika: Hollanda Senegal'i 2-0 mağlup etti! Senegal oynadı Hollanda kazandı

SON DAKİKA: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 84 dakika golsüz geçilirken, Hollanda 84 ve 90+9. dakikalarda bulduğu golle rakibini 2-0 mağlup etti.

Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brezilyalı hakem Wilton Pereira Sampaio düdük çaldı. Senegal'in daha etkili oynadığı mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Hollanda oldu.

Hollanda mücadeleye 'Noppert, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake, Blind, Berghuis, De Jong, Gakpo, Janssen, Bergwijn' ilk 11'i ile başlarken, Senegal rakibi karşısına 'Mendy, Diallo, Koulibaly, Cisse, Sabaly, N. Mendy, Gueye, Diatta, Kouyate, Sarr, Dia' 11'i ile çıktı.

DEPAY 62'DE GİRDİ!

İsmi son dönemde Galatasaray ile de anılan Depay, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in yerine mücadelenin 62. dakikasında oyuna dahil oldu.

İLK 84'TE GELDİ!

Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 84. dakikasında geldi. Hollanda'ya galibiyeti getiren golü PSV'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu Cody Gakpo kaydetti.

UZATMALARDA FARK 2'YE ÇIKTI!

Karşılaşmanın 90 dakikası tamamlanırken, 90+9. dakikada fark 2'ye çıktı. Hollanda'nın ikinci golü Klassen'den geldi.

İKİNCİ MAÇLAR 25 KASIM'DA!

A Grubu'nun ikinci mücadelesinde Hollanda Enner Valencia'nın takımı Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Senegal ise ev sahibi Katar ile karşılaşacak.

BİLETSİZ GİRİŞLERE İZİN VERİLDİ!

Öte yandan İspanyol haber kaynağı Marca'dan karşılaşmaya dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. Habere göre; Senegal-Hollanda maçında, stadyumun dolması için biletsiz seyirci girişine izin verildi.