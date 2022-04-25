Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu böyle duyurdu: Tükeniyorsunuz! Teslim olun…

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla başlatılan Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonundan son dakika haberi geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurduğu son dakika gelişmesine göre devam eden operasyonda PKK terör örgütünün 3 kritik ismi ölü olarak ele geçirildi. Bakan Soylu operasyonla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi.

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