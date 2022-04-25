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  4. Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu böyle duyurdu: Tükeniyorsunuz! Teslim olun…

Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu böyle duyurdu: Tükeniyorsunuz! Teslim olun…

25.04.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK’ya yönelik Şırnak’ta başlatılan operasyonda terör örgütünün 3 kritik isminin ölü olarak geçirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında terör örgütüne seslenerek ‘Tükeniyorsunuz. Teslim olun’ çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla başlatılan Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonundan son dakika haberi geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurduğu son dakika gelişmesine göre devam eden operasyonda PKK terör örgütünün 3 kritik ismi ölü olarak ele geçirildi. Bakan Soylu operasyonla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi.

Tükeniyorsunuz.

Teslim olun.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Süleyman Soylu
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