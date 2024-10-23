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SON DAKİKA| Instagram ve Youtube çöktü mü? Twitter ve Tiktok'a erişim engeli mi geldi?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.10.2024 19:48
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Son dakika: Herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Instagram, Youtube, Twitter çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları Youtube, Facebook, TikTok, Instagram ve Twitter’da beklenmedik erişim sorunlarıyla karşılaştı. Milyonlarca kullanıcısı olan platformlarda yaşanan aksaklık kullanıcıları arama motorlarına yöneltti.

SON DAKİKA| Instagram ve Youtube çöktü mü? Twitter ve Tiktok'a erişim engeli mi geldi?

Türkiye genelinde Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ve TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında akış yenileyemedikleri ve içeriklerin geç yüklendiğini belirtiyor.

23 Ekim 2024 akşamı, Youtube, Facebook, TikTok, Instagram ve Twitter kullanıcıları beklenmedik bir erişim sorunu ile karşılaştı.

Saat 17.30’dan itibaren bu platformlarda akış yenilenemedi, giriş yapılamadı ve yavaşlama gibi problemler yaşandı. Milyonlarca kullanıcı, sosyal medyada "Bu platformlar neden açılmıyor?" sorusuna cevap ararken, resmi açıklamalar henüz gelmedi.

BTK'DAN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ!

Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi platformlarda yaşanan erişim sorunlarının nedeni henüz netlik kazanmazken, BTK'dan da bir açıklama gelmedi.

Kullanıcılar, Facebook'a giriş yaparken "oturum zaman aşımına uğradı" ve "beklenmeyen bir hata oluştu" mesajlarıyla karşılaşıyor.

TikTok’ta ise akışın yenilenmemesi ve "internet bağlantısı yok" uyarıları sıkça bildirildi. Instagram'da kullanıcıların fotoğrafları yüklenmezken, Twitter'da ise bazı tweetlerin yüklenmediği görülüyor. Bu dört platformda da ciddi erişim sorunları yaşanıyor, ancak bu sorunun teknik bir arıza mı yoksa erişim engeli mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

İNTERNET YAVAŞLADI MI?

Sadece sosyal medya uygulamalarında değil, birçok internet sitesine de erişimde güçlük yaşanıyor. Kullanıcılar, Türkiye genelinde internet hızının düştüğünü ve sitelere ulaşmakta zorlandıklarını bildiriyor. Bu yavaşlamanın altyapısal bir problemden mi yoksa daha geniş çaplı bir teknik sorundan mı kaynaklandığı belirsiz.

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