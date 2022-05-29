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Son dakika: İstanbul açıklarında korku dolu anlar! İki gemi çarpıştı

29.05.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Kartal açıklarında iki kuru yük gemisi çarpıştı. Gemilerde küçük çaplı hasar meydana gelirken kazayla ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul açıklarında korku dolu anlar! İki gemi çarpıştı

Son dakika haberi... İstanbul'un Kartal ilçesi açıklarında iki kuru yük gemisi hafif şekilde çarpıştı. Kıyı Emniyeti ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kazaya ilişkin tutanak tutarken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ÇARPIŞTILAR

Kaza, akşam saatlerinde Kartal Sahili açıklarında meydana geldi. Mare isimli kuru yük gemisi bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Arel 4 adlı kuru yük gemisine çarptı. Hafif şekilde çarpışma sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki geminin bordasında hasar tespitinde bulunarak, tutanak tuttu. İki geminin çarpıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

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