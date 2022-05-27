SON DAKİKA | İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: İstanbul'un Şişli ilçesinden dehşete düşüren bir haber geldi. Bir evde 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken polislerin evde incelemesi sürüyor. İşte son dakika haberi ile ilgili ilk bilgiler...
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