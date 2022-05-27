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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! Çok sayıda ekip sevk edildi

SON DAKİKA | İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! Çok sayıda ekip sevk edildi

27.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'un Şişli ilçesinden dehşete düşüren bir haber geldi. Bir evde 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken polislerin evde incelemesi sürüyor. İşte son dakika haberi ile ilgili ilk bilgiler...

SON DAKİKA | İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Şişli Fulya'da sabah saatlerinde bir evde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli
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