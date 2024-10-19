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  4. Son dakika… İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi! İşte kapatılan hastanelerin listesi...

Son dakika… İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi! İşte kapatılan hastanelerin listesi...

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
19.10.2024 14:00
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Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı artmaya devam ediyor. Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi.

Son dakika… İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi! İşte kapatılan hastanelerin listesi...

Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı artmaya devam ediyor. Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaline ilişkin kararları, hastane yönetimine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edilmeye devam ediyor. Ruhsat iptali kararları sonrasında hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakilleri ise sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 22'si tutuklu 47 şüphelinin bulunduğu “yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 hastane ve sağlık şirketi içerisinde bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi, İstanbul'daki Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ile Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesinin de faaliyetleri askıya alınmıştı.

ESKİ SAĞLIK BAKANI'NIN HASTANESİ DE KAPATILDI

Kapatılan hastaneler arasında Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hastanesi de bulunuyor.

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İşte kapatılan hastanelerin listesi:

  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
  • Özel Birinci Hastanesi
  • Özel Güney Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
  • Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
  • Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

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Beklenen oldu! Bir hastane daha kapatıldı Beklenen oldu! Bir hastane daha kapatıldı
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Anahtar Kelimeler:
hastane iptal ruhsat Reyap Hastanesi
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