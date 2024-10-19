Son dakika… İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi! İşte kapatılan hastanelerin listesi...

Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı artmaya devam ediyor. Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaline ilişkin kararları, hastane yönetimine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edilmeye devam ediyor. Ruhsat iptali kararları sonrasında hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakilleri ise sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 22'si tutuklu 47 şüphelinin bulunduğu “yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 hastane ve sağlık şirketi içerisinde bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi, İstanbul'daki Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ile Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesinin de faaliyetleri askıya alınmıştı.

ESKİ SAĞLIK BAKANI'NIN HASTANESİ DE KAPATILDI

Kapatılan hastaneler arasında Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hastanesi de bulunuyor.

İşte kapatılan hastanelerin listesi: