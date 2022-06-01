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Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den 'sosyal medya' yasası teklifine sert tepki! 'Ölüm fermanı sayılır'

01.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomideki son durum üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Akşener ayrıca TBMM'ye sunulan sosyal medya yasası teklifine de sert çıkıştı. "Onca sorunumuz varken hiç utanmadan Meclis'e sosyal medya kanun teklifi getirdiler" diyen Akşener, yasa teklifinin sosyal medyanın 'ölüm fermanı' sayılabileceğini ileri sürdü. Akşener uzaya astronot gönderilmesine de eleştiri yöneltti.

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den 'sosyal medya' yasası teklifine sert tepki! 'Ölüm fermanı sayılır'

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Akşener, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Akşener, ekonomi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenirken "TÜİK'in verilerine göre bile nisanda gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 89 arttı" dedi. Asgari ücretin düşük olduğunu öne süren Akşener, "Bugün Türkiye'de asgari ücret o kadar asgari kaldı ki 4 kişilik bir hanede anne, baba ve 2 çocuğun her biri asgari ücretle çalışsa yine yoksulluk sınırının üzerine çıkamıyorlar" diye konuştu. Akşener ayrıca TBMM'ye getirilen sosyal medya yasası teklifini de eleştiriler getirerek "Beğenmedikleri her şeyi yasaklamaya, ortadan kaldırmaya bayılan AK Parti iktidarı şimdi de sosyal medyanın ölüm fermanı sayılabilecek yeni bir kanun teklifiyle karşımıza çıktılar" dedi. Akşener uzay projesine ise "Buradan iktidara sesleniyorum; siz hiç yorulmayın, uzaya giden gitti zaten. Mesela döviz kuru, enflasyon, gıda fiyatları uzaya çıktı, hatta Mars'ı geçti, Jüpiter'e varmak üzere" sözleriyle tepki göstererek seçim tarihinin açıklanmasını talep etti.

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"HİÇ Mİ UTANMIYORSUN"

Akşener'in konuşmasından öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Benim için gurur verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rüzgar Gülü projemizi tanıtmıştık. Projemizin pilot uygulamasını gerçekleştirdik. Okan başkan ve ekibi 10 farklı okulda 152 okul öncesi öğrencimize içeriği diyetisyenler tarafından belirlenmiş sağlıklı yemek kutularını ulaştırdı.

  • Ülkemizin uzun zamandır içinde bulunduğu kara komedi geçtiğimiz hafta da tam gaz devam etti. Saraydan çıkamayan, vatandaşla 2 kelam bile edemeyen sayın Erdoğan dedi ki 'Birileri aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma, ne aç kalması? Aç kalan falan yok.' Bu sözler bu ülkenin cumhurbaşkanına ait. Yoksulluğu bitirmek için gel, 5, 10, 15 maaşlı danışmanlarla bir hayat sürdür. Gerçekten ibretlik. Sayın Erdoğan, ayıptır, günahtır, böyle bir kibir olabilir mi? Hiç mi utanmıyorsun, yüzün kızarmıyor? Bu neyin hırsı, öfkesi, inadı?

  • TÜİK'in verilerine göre bile nisanda gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 89 arttı. Sen ve maaş manyağı yaptığın tapınak şövalyelerin hep bir ağızdan 'Dünyada enflasyon var' diyeceksiniz. OECD'nin gıda enflasyonunda birincilik bizde. Bizi takip eden Arjantin ve Kolombiya.

  • Geçen sene nisanda bin liraya aldığımız gıda ürünlerini bu yıl nisanda alabilmemiz için 1890 lira gerekiyor.

  • Bugün Türkiye'de asgari ücret o kadar asgari kaldı ki 4 kişilik bir hanede anne, baba ve 2 çocuğun her biri asgari ücretle çalışsa yine yoksulluk sınırının üzerine çıkamıyorlar.

"ÖNCE KENDİNİ TUTUKLAMAN GEREKİYOR"

  • Çözüm bekleyen onca sorunumuz varken hiç utanmadan Meclis'e sosyal medya kanun teklifi getirdiler. Beğenmedikleri her şeyi yasaklamaya, ortadan kaldırmaya bayılan AK Parti iktidarı şimdi de sosyal medyanın ölüm fermanı sayılabilecek yeni bir kanun teklifiyle karşımıza çıktılar. Bu durumdan anlaşılıyor ki bu arkadaşlara yandaş medya kanalları yetmiyor.

  • Memlekette endişeyi, korkuyu ve paniği en çok kim tetikliyor? Camide içki içtiler diye yalan söyleyip milleti kışkırtan kimdi sayın Erdoğan? O zaman bu yasaya göre önce kendini tutuklaman gerekiyor. SADAT'çıları da tutuklaması gerekiyor. Mesela 'Cumhurbaşkanına söz söyleyeni keserim' diyen ruh hastalarını da tutuklaması gerekiyor. Mesela '15 Temmuz'un tadı damağımızda kaldı, apartmandaki götüreceklerimizin listesi hazır' diyen provokatörleri de tutuklaması gerekiyor. Bu kanunu işletsen senin müebbet alman gerekiyor çünkü bu ülkede vatandaşı birbirine düşürme konusunda kimse eline su dökemez.

  • Siz George Orwell romanlarına özendikçe biz karşınızda durmaya devam edeceğiz.

  • Ne istiyorsunuz Nebati bakandan, gözleri ışık saçan arkadaştan?

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"EYVAH EYVAH, UZAY YANDI!"

  • Bir de başımıza uzay macerası çıktı. Yeryüzündeki her şeyi halletiler, bir de uzaya gideceklermiş. Eyvah... Uzayda maden ararlar mı? Uzayda gidilen gezegenlerde acaba orman var mı? Ormanı yakarlar mı? '5'li çete'ye arsa yaparlar mı? Orada da imar değişiklikleri, inşaat yaparlar mı? Eyvah, eyvah, uzay yandı! Aslında bu, ülkemiz için hayırlı bir gelişme.

  • Ay'a gitmek yerine karadeliğe girerlermiş. Buradan iktidara sesleniyorum; siz hiç yorulmayın, uzaya giden gitti zaten. Mesela döviz kuru, enflasyon, gıda fiyatları uzaya çıktı, hatta Mars'ı geçti, Jüpiter'e varmak üzere. Siz onların peşinden astronot göndereceğinize seçim tarihini de açıklayın da millet sizi uzaya mı gönderiyor, tüm gerçekliğiyle görün.

"TEK SİYASİ HAREKETİZ"

  • İYİ Parti dünyanın gerisinde kalan, tam tersine, 1920'lerin dünyasına giden bu anlayıştan Türkiye'yi kurtaracak. Biz her bir soruna önce tespit yapıp sonra çare üreten, inşallah iş başına geldiğimizde de bu ülkeyi gerçekten kalkındıracak tek siyasi hareketiz.

  • Atatürk ve İsmet İnönü'ye "2 ayyaş" diyenler, o döneme savaş açanlar, siz kınadığınız her şeyi bugün birebir yapıyorsunuz. Onları kınarken meğerken onlara imreniyormuş bunlar. Meğersem 80, 100 sene öncesine imreniyorlarmış.

  • 2017'den bugüne baktığınızda, Türkiye'nin daha özgür olduğunu düşünen, kendisini daha huzurlu hisseden var mı? 'Saray' talimatlarıyla yönetilen Türkiye'de vesayetin sona erdiğine şahit olan var mı? Kurumlarımızın, paramızın, vatandaşlığımızın değer kaybettiği bu sistemde Türkiye'nin hangi alanda şaha kalktığını bilen var mı? Zamanın ruhunu yakalamak yerine 18. yüzyılın normlarına hapsolan bir sistemin 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'yi hiçbir yere götürmesi mümkün değildir.
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