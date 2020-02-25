Son dakika! Jackie Chan koronavirüsten karantinaya mı alındı?

Aksiyon oyuncusu Jackie Chan hayranlarını dehşete düşürdü. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan 65 yaşındaki oyuncu Jackie Chan'in bulunduğu etkinlikte bir misafirinde koronavirüsün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı iddia edildi.

İddialara göre ünlü oyuncuyla birlikte eşi ve kayınvalidesi de karantinada bulunuyor.

İddialar hızla yayılırken Jackie Chan'in kaynakları ise ünlü oyuncunun o etkinlikte değil bir başka etkinlikte olduğunu söyledi. İddialara göre virüs bulaşmış kişi Batı Bölgesi'ndeki bir deniz ürünleri ve ördek restoranında bulunurken, Jackie Chan ve arkadaşları Kowloon bölgesinde bir akşam yemeği etkinliğindeydi. İki lokanta arasındaki mesafe ise yarım saat...

Bu konuya dair ünlü isimden bir açıklama gelmezken tüm gözler ise ünlü oyuncunun yapacağı açıklamada...

TEDAVİ BULANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.