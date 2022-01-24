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  4. SON DAKİKA | Kar ve tipi yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu! Araçlar mahsur kaldı kaza haberleri peş peşe geliyor

SON DAKİKA | Kar ve tipi yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu! Araçlar mahsur kaldı kaza haberleri peş peşe geliyor

24.01.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da kar hayatı felç etti. Arnavutköy'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, kayganlaşan yollarda çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ayırca Beylikdüzü - Büyükçekmece E-5 yolu da kapandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberine göre: Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar hayatı felç etti. Arnavutköy'de bir anda bastıran kar nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Beylikdüzü'nde E-5 yolu kapanırken Vali Yerlikaya Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | İSTANBUL KARA TESLİM OLDU! KAZA HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkiledi. Uçuşların durduğu, mesailerin erkene çekildiği İstanbul'da çok sayıda kaza haberi de geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı belirtilen kaza meydana geldi. Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.

SON DAKİKA | İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu! İstanbul Valisi duyurdu, mesailer 15.30'da sona erecek İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu! İstanbul Valisi duyurdu, mesailer 15.30'da sona erecek

Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.

BEYLİKDÜZÜ E-5 YOLU KAPANDI!

Öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı. Beylikdüzü - Büyükçekmece E-5 yolu da kapandı.

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TRAKYA'DAN İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulduğunu belirtti. Vali Yerlikaya, "Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; #Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

MERTER D-100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 Merter mevkiinde Avcılar yönüne trafik yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kar tutan üst geçit nedeniyle güçlükle yürüyebiliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Arnavutköy
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
AKOM 24 saattir uyarıyor, ani kar fırtınası yaşanacak zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın diyor, dinleyen kim?
Kasko ve trafik sigortası neden yüksek? kurallara uymayan, kış lastiği takmayan ve slalom, makas atanlar yüzünden çok kaza uyor ve sigortaların kasko ödemeleri maliyetleri artıyor.
Arnavutköy'de ikamet ediyorum, burası bitik vaziyette.

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