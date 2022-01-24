SON DAKİKA | Kar ve tipi yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu! Araçlar mahsur kaldı kaza haberleri peş peşe geliyor

Son dakika haberine göre: Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar hayatı felç etti. Arnavutköy'de bir anda bastıran kar nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Beylikdüzü'nde E-5 yolu kapanırken Vali Yerlikaya Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkiledi. Uçuşların durduğu, mesailerin erkene çekildiği İstanbul'da çok sayıda kaza haberi de geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı belirtilen kaza meydana geldi. Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.
Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.
Öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı. Beylikdüzü - Büyükçekmece E-5 yolu da kapandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulduğunu belirtti. Vali Yerlikaya, "Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; #Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.
MERTER D-100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 Merter mevkiinde Avcılar yönüne trafik yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kar tutan üst geçit nedeniyle güçlükle yürüyebiliyor.
Kıymetli Sürücüler,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️
Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT
Kaynak: DHA
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