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  4. SON DAKİKA | Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar: 3 arkadaş intihar notu yazıp...

SON DAKİKA | Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar: 3 arkadaş intihar notu yazıp...

24.05.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kartal'da yaşanan 'toplu intihar' teşebbüsü dehşete düşürdü. Bir evde buluşan 3 arkadaştan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken yanında bulunan bir arkadaşı da ağır yaralanmıştı. Evde bulunan Y.İ.B. isimli genç ise ilk ifadesinde toplu intihar kararı aldıklarını, arkadaşlarının durumunu görünce kendisinin son anda vazgeçtiğini açıkladı. Öte yandan korkunç olayın gerçekleştiği evde 3 arkadaşın intihar notu bulunduğu öğrenildi.

Son dakika: Toplu intihar haberi tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. İstanbul Kartal'daki evde 3 arkadaş bir araya geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde intihar etmek için buluşan 3 arkadaş, bir süre sonra aldıkları kararı uygulamak için harekete geçti. Esentepe Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki evden peş peşe silah sesleri yükseldi. Cemre Bilmez ve M. B.B. silahla başlarına ateş edip kanlar içinde kalırken, evde bulunan Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı.

SON DAKİKA | TOPLU İNTİHAR GİRİŞİMİ! CEMRE BİLMEZ'DEN ACI HABER...

Olay yerine gelen ekipler Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı M.B.B. ise hastaneye kaldırıldı.

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'TOPLU İNTİHAR' İTİRAFI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Gözaltına alınan Y.İ.B.’nin verdiği ifadesine göre, Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiği olayın toplu intihar olduğu öğrenildi. Y.İ.B. ifadesinde, “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve M.B.B. tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim” dediği öğrenildi.

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3 ARKADAŞIN İNTİHAR NOTU ORTAYA ÇIKTI

Evde bulunan 3 kişinin de intihar notu ortaya çıktı. “Diyarbakır ve Adana’ya gömmeyin, beni M.B.B’nin yanına gömün.” diye not yazan Cemre Bilmez’in, notunda ayrıca ailesine “Beni sevmeniz için her şeyi yaptım” yazdığı öğrenildi.

"SANA LAYIK OLAMADIM"

Ağır yaralı olan M.B.B.’nin ise notunda “Burak ağabey sana layık olamadım. Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” yazdığı öğrenildi.

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"BUGÜN HAYATIMIN SON GÜNÜ"

İntihardan vazgeçen Y. İ.B.’nin mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. M.B.B’yi de benim yanıma, yan yana gömün” yazdığı öğrenildi.

Cemre Bilmez’in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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İntihar İstanbul son dakika haberi
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