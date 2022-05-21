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  4. Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! Taraftarın gözleri doldu...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! Taraftarın gözleri doldu...

21.05.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu'ndan veda gibi bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür eden genç oyuncu kafaları karıştırdı. Kerem, "Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada ayrılık olarak yorumlandı.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım! Taraftarın gözleri doldu...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da bu sezon ayakta duran isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu'ndan ilginç bir paylaşım geldi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da parlayan Kerem'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Yıldız oyuncunun yaptığı paylaşım kafaları bir hayli karıştırdı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER!"

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"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiçbir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler."

DORTMUND'DAN TEKLİF GELİYOR

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Cimbom adına sezonun en gözde isimlerinden olan Kerem'e, Borussia Dortmund'dan teklif geliyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu hakkında bir süre önce resmi bilgi alan Alman devi, ligin bitmesiyle resmi teklif yapacak. Seçime kadar transfer yapmama kararı alan Başkan Burak Elmas, yeni yönetimin önüne gelen teklifi koyacak. Böylece yeni başkan zor bir karar vermek zorunda kalacak: 15-20 milyon Euro arasında olması beklenen bir teklifi reddetmek ya da takımın en önemli hücum silahını kaybetmek… Kerem'in ise gelişimini tamamlamak adına transferine izin verilmesini istediği gelen bilgiler arasında.

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