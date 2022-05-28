Son dakika: Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi, Kuşadası Körfezinde, 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
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