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Son dakika: Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem

28.05.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi, Kuşadası Körfezinde, 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son dakika: Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika haberine göre, Ege Denizi, Kuşadası Körfezinde, saat 18.22'de 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada depremin yerin 6.94 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

afa

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