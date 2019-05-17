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Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.05.2019 10:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı yeni ortaöğretim modelini açıkladı. Buna göre, ders sayısı azalacak, öğrenci ders seçebilecek.

Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Liselerde yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, örtaöğretimde yeni modeli yarın açıklayacak.

Yarın açıklanacak yeni eğitim sistemine göre ders sayısı azalacak. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sistemde liselere kariyer ofisleri gelecek. 12’nci sınıflarda ders saatleri azaltılıp, destek çalışmaları gelecek. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde başlayacak ve 9’uncu sınıflardan başlanarak kademeli geçiş olacak. 'Bilgi kuramı' zorunlu ders haline gelecek. Yaparak, uygulayarak öğrenmeye ağırlık verilecek.

12’nci sınıflara da yenilikçi dersler geliyor. 9’uncu sınıf öğrencilerinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor. Haziran ayında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri yapılacak.

(İHA)

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