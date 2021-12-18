Son Dakika: Maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

AA'nın aktardığı bilgilere göre yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

DHA'nın verdiği bilgilere göre ise ilk belirlemelerde, göçük altında çok sayıda işçinin kaldığı öğrenildi.

İHA'nın aktardığı bilgilerde ise kömür ocağında bir patlama meydana geldiği ve patlamanın Grizu patlaması olduğu belirtildi. Öte yandan ilk bilgilere göre, madende 50’ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

SON DAKİKA: VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu,

Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu,

Kamuoyunun bilgisine sunulur. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) December 18, 2021

Ayrıntılar geliyor...

