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  4. SON DAKİKA | Manisa Kula'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

SON DAKİKA | Manisa Kula'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

29.05.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Korkunç kaza Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Korkunç kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Manisa Kula'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Son dakika: Katliam gibi trafik kazası haberi Manisa'nın Kula ilçesinden geldi. İki otomobilin karıştığı korkunç kaza saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi.

SON DAKİKA | KULA'DAKİ KAZADA OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobil ile, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk (31) idaresindeki otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan sürücüler H.Y.(16) ile İbrahim Öztürk(31)’e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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4 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri, kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli(51), Mehmet Yılmaz(58), Emir Öztürk(41) ve Burakcan Öztürk(22)’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan kazada ağır yaralanan sürücülerde H.Y.(16) Alaşehir Devlet Hastanesi’ne, İbrahim Öztürk(31) ise Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kazaya karışan ehliyetsiz ve alkollü sürücü H.Y.(16), Alaşehir Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

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(İHA)

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