HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarafları bir araya getirmişti, canından oldu! Göğsüne tornavida saplandı...

Tarafları bir araya getirmişti, canından oldu! Göğsüne tornavida saplandı...

29.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan yeğenleri Mustafa T. ile Ahmet ve kardeşi Fatih Tolar’ın kavgasını ayırmaya çalışırken feci şekilde can verdi. Göğsüne tornavida saplanan Tolar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarafları bir araya getirmişti, canından oldu! Göğsüne tornavida saplandı...

Bursa'daki korkunç lay, saat 22.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi’nde meydana geldi. Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler ile kuzenleri olan Mustafa T.'yi barıştırmak üzere Ata Sokak üzerindeki pazar alanına çağırdı.

TARAFLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Tarafları bir araya getiren Erol Tolar, konuşarak sorunu halletmesini istedi. Bir araya gelen kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN GÖĞSÜNE TORNAVİDA SAPLANDI

Kavganın büyümesi üzerine Erol Tolar, yeğenlerini ayırmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa T.’nin belinden çıkartarak savurduğu tornavida, amcası Erol Tolar’ın göğsüne saplandı. Erol Tolar kanlar içinde yere yığılırken, Fatih ve Ahmet Tolar’ı da tornavida ile yaralayan Mustafa T. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi inceleme başlatırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan amca ile 2 yeğeni ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Erol Tolar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet ile kardeşi Fatih Tolar’ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Tolar’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli Mustafa T. ise polisin çalışması ile 1 saat sonra yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktuHavalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu
Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'
Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktıÇocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

SGK'dan herkesi ilgilendiren açıklama: Vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi

SGK'dan herkesi ilgilendiren açıklama: Vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi

Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler!

Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler!

Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular

Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.