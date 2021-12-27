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Son dakika: MasterChef'te kim elendi? İşte 26 Aralık MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

27.12.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 26 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Finale doğru adım adım giden MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Burcu, Hasan ve Mert tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Elemeye kalan isimler iki ayrı turda en yüksek puanı almaya çalıştı. Tadımların ardından ise ünlü şeflerin verdiği puanlar toplandı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.

Son dakika: MasterChef'te kim elendi? İşte 26 Aralık MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Haftanın eleme adayları Burcu, Hasan ve Mert yarışmaya devam edebilmek için iki ayrı turda tezgah başına geçti. Şeflerin oylamasında ise en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye 2021'e veda etti.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Mert ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.

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Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar şeflerin verdiği ürünlerden, güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.

ŞEFLERDEN EN DÜŞÜK PUANI ALDI!

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği olan Kilis pie isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, ünlü şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı.

İki tur sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Hasan gecenin birincisi oldu ve MasterChef'ten elenmekten kurtuldu.

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Şeflerden en düşük puanı alan isim olan Mert ise yarışmadan elendi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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