HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: MGK toplantısı başladı... Masada kritik konular var

Son dakika: MGK toplantısı başladı... Masada kritik konular var

26.05.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Masada, güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması için başlatılan çalışmalarla ilgili yeni adımların da olacağı öngörülüyor.

Son dakika: MGK toplantısı başladı... Masada kritik konular var

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın üçüncü MGK Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu ile Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili atılması planlanan yeni adımların da masaya yatırılması öngörülüyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Erdoğan'dan Macron ile kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu...Son dakika: Erdoğan'dan Macron ile kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu...
Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!
Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktıYabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

İlginizi Çekebilir

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.