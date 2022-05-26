Son dakika: MGK toplantısı başladı... Masada kritik konular var

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın üçüncü MGK Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu ile Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili atılması planlanan yeni adımların da masaya yatırılması öngörülüyor. (AA)

