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Son dakika: MGK toplantısı sona erdi! Yeni harekat sinyali verildi... İşte alınan kararlar

26.05.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Türk ordusunun sınır ötesine yeni bir harekat yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, toplantıdan dikkat çeken kararlar çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: MGK toplantısı sona erdi! Yeni harekat sinyali verildi... İşte alınan kararlar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantı sonrası alınan kararlar belli oldu.

İşte MGK'da alınan kararlar:

Başarı ile süren operasyonlar ve ilave tedbirler görüşüldü. Harekatlar komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef almıyor.

Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır.

Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur. (AA)

Ayrıntılar geliyor...

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