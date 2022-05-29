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  4. Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli mesajlar: Atatürk isminin silinmesi söz konusu değildir

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli mesajlar: Atatürk isminin silinmesi söz konusu değildir

29.05.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli mesajlar: Atatürk isminin silinmesi söz konusu değildir

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"(Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) Atatürk isminin silinmesi söz konusu değildir"

"Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, ihya ve inşa vardır"

"Bize göre millet bahçesi; kucaklaşmanın adresi, kaynaşmanın adasıdır. Milli birlik ve kardeşlik ruhu, tarihin ve doğanın mirasıyla kenetlenecektir"

"Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecektir"

"Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi geçemezler, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızıl Elma'dır."

"Atatürk Havalimanı'ndan yeni bir gezi çıkarmak istediler. Gezi Parkı kalkışmasında ağaçların söküldüğünü iddia edenler, şimdi on binlerce ağacın dikilecek olmasından, çevreyi güzelleştirme gayesinden, insanlarımıza doğanın nimetlerini sunma çabasından rahatsızdırlar"

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İstanbul Devlet Bahçeli

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