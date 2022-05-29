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  4. Son dakika: Onlarca savaş gemisi katılıyor! NATO'dan büyük tatbikat: Aralarında Türkiye de var

Son dakika: Onlarca savaş gemisi katılıyor! NATO'dan büyük tatbikat: Aralarında Türkiye de var

29.05.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, NATO'nun Baltık Denizi'nde düzenleyeceği devasa askeri tatbikat için geri sayım başladı. Tatbikata Türkiye'nin de aralarında olduğu 16 ülkenin katılacağı bildirilirken, 45 gemi, en az 75 uçak ve yaklaşık 7 bin askeri personelin görev yapacağı ifade edildi.

Son dakika: Onlarca savaş gemisi katılıyor! NATO'dan büyük tatbikat: Aralarında Türkiye de var

Son dakika haberi... NATO, Baltık Denizi'nde çok sayıda ülkeden onlarca savaş gemisi, savaş uçağı ve 7 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baltık Operasyonları 22 (BALTOPS22) deniz tatbikatının 51'incisi 5-17 Haziran'da düzenlenecek.

ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, İngiltere ve ABD katılacak. Tatbikatta 45 gemi, en az 75 uçak ve yaklaşık 7 bin askeri personel görev yapacak.

Baltık bölgesinde seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğin korunması için gerekli imkanların güçlendirilmesini amaçlayan tatbikatta, amfibi operasyonlar, atış teknikleri, denizaltılara karşı operasyonlar, hava savunma manevraları, mayın temizleme, patlayıcı imha, insansız su altı araçları ve tıbbi müdahaleler gibi çeşitli konularda çalışmalar yapılacak.

İlk olarak 1972'de yapılan ve her yıl düzenli tekrarlanan BALTOPS22 tatbikatına bu yıl İsveç ev sahipliği yapacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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