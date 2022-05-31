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  4. SON DAKİKA: Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü! Çırılçıplak bankta yatıyordu meğer...

SON DAKİKA: Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü! Çırılçıplak bankta yatıyordu meğer...

31.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren kişilerin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti! Ahlak dışı görüntülerin ardından İstanbul Valiliği bir açıklama yayınlayarak iki kişinin gözaltına alındığını belirtti. İki kişinin de suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Ortaköy'de bankta görüntülenen M.Ç de gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü! Çırılçıplak bankta yatıyordu meğer...

Bebek'teki iğrenç görüntülerin ardından Ortaköy'de banka çırılçıplak uzanan kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Son dakika bilgisine göre 1985 doğumlu M.Ç'nin Ortaköy Camii yakınında yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. M.Ç'nin daha önce altı farklı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: ORTAKÖY'DE ÇIRILÇIPLAK BANKTA YATAN KİŞİ YAKALANDI

Bugün sosyal medyaya düşen iki video herkesi şok etti. Bebek'te herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çiftin yakalanmasının ardından İstanbul Emniyeti, Ortaköy'de bankta çırılçıplak yatan şahsı da yakaladı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

1985 doğumlu şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. M.Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli M. Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Böyle gözaltına alındılar; uyuşturucu ve çocuk istismarı...SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Böyle gözaltına alındılar; uyuşturucu ve çocuk istismarı...


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