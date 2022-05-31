SON DAKİKA: Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü! Çırılçıplak bankta yatıyordu meğer...

Bebek'teki iğrenç görüntülerin ardından Ortaköy'de banka çırılçıplak uzanan kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Son dakika bilgisine göre 1985 doğumlu M.Ç'nin Ortaköy Camii yakınında yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. M.Ç'nin daha önce altı farklı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: ORTAKÖY'DE ÇIRILÇIPLAK BANKTA YATAN KİŞİ YAKALANDI

Bugün sosyal medyaya düşen iki video herkesi şok etti. Bebek'te herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çiftin yakalanmasının ardından İstanbul Emniyeti, Ortaköy'de bankta çırılçıplak yatan şahsı da yakaladı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

1985 doğumlu şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. M.Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli M. Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



