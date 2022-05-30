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Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

30.05.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Osmaniye'de merkez üssü Orhaniye kasabası olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 17.32'de meydana geldiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 17.32’de merkez üssü Osmaniye’nin Orhaniye kasabası olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem Orhaniye kasabasının yanı sıra Osmaniye merkez, Kadirli ilçesi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı. (İHA)

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deprem Osmaniye
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