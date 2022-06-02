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Son dakika Otoyol haberleri: Bakan Soylu işareti vermişti 1 Temmuz'dan itibaren hız sınırı artıyor

02.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderilen yazıyla otoyollarda hız sınırının artırıldığını duyurdu. Yeni karar 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya başlanacak. Hız sınırının yükseldiği otoyollar da açıklandı. Avrupa otoyolu ile Anadolu otoyolunda hız sınırı 130 km'ye yükseltildi. Kuzey Marmara otoyolunun bir kısmında ise hız sınırı 140 km'ye yükseltildi. İşte otoyollardaki hız sınırının yükseltilmesi kararına ilişkin tüm ayrıntılar!

Son dakika Otoyol haberleri: Bakan Soylu işareti vermişti 1 Temmuz'dan itibaren hız sınırı artıyor

Son dakika haberi: Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırına ilişkin çalışma yürütüldüğünü duyurmuştu. 81 il valiliğine hız sınırının yükseltilmesine ilişkin yazı gönderildi. Buna göre, Avrupa otoyolu, Anadolu Otoyolu, Niğde-Mersin-Şanlıurfa otoyolunun Niğde-Tarsus kesimi ve Tarsus-Şanlıurfa kesimi ile Çeşme-İzmir-Aydın otoyolunun Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimlerinde hız sınırı 10 km artırıldı, 130 km'ye yükseldi. Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise hız sınırı 20 km artırıldı ve 140 km oldu. Otoyollarda hız sınırı düzenlemesinin detayları şöyle...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Yazıda, yol standartlarını dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşüyle belirtilen hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar İçişleri Bakanlığı’nın artırmaya yetkili olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle birlikte, 1 Temmuz’dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

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HIZ SINIRI DEĞİŞEN OTOYOLLAR

Bu tarihten itibaren:

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s,

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
vatandaşta hız yapacak ne araba kaldı nede akaryakıt alacak para 80 e düşürseniz daha iyi olur vatandaşa hizmet etmiş olursunuz
Karar vericiler hız sınırını artirinca daha fazla yakıt yanacağını ve daha fazla vergi alacaklarını da hesaba kalmadılarsa bisey bolmiyorum, yani zibilyon tane hesabin yanında
Millet yakıt alamıyor nasıl hız yapsın?
Evet evet elinizden geldigi kadar hızlı gidin nede olsa yakıt ucuz cezalar ucuz bas gaza

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