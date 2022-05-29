Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
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