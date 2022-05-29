HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

29.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıFeci kaza! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kürekle öldürüp, gözlerini oydu bir de teselliye gittiKürekle öldürüp, gözlerini oydu bir de teselliye gitti
Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke ettiAdana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı

Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

İlginizi Çekebilir

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.