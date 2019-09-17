Son dakika: Pendik'te şort giyen kıza saldırmıştı! Karar verildi

İstanbul'da Pendik-Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği için saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ın hakaret davası Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Hakim, Ercan Kızıltaş'ı, Asena Melisa Sağlam’a "edepsiz ve hayasız" dediği için 5 ay cezasına çarptırdı.
Tokat atmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Kızıltaş, toplam 45 ay ceza almış oldu.
Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızıltaş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak.
Ayrıntılar geliyor...
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