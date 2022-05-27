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  4. SON DAKİKA | Polis atamaları belli oldu! EGM duyurdu, 35 bin polisin yeni görev yeri ve atamaları belli oldu

SON DAKİKA | Polis atamaları belli oldu! EGM duyurdu, 35 bin polisin yeni görev yeri ve atamaları belli oldu

27.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı genel atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. EGM'den yapılan açıklamada 35 bin 874 polisin genel atama ve yer değiştirme işlemleri belli oldu.

SON DAKİKA | Polis atamaları belli oldu! EGM duyurdu, 35 bin polisin yeni görev yeri ve atamaları belli oldu

Son dakika: EGM'de atamalar belli oldu! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 35.874 emniyet mensubunun 2022 yılı genel atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

SON DAKİKA | EMNİYET'TEN 2022 ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'nci bölgeye (16.957) personelin,

2'nci bölgeden 1'inci bölgeye (17.024) personelin,

2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7.500) civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır.

Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7.688) personelden, (4.928) personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2.760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan (4.089) personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir.

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Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan (268) şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır.

Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan (50) yaş ve üzeri olan (6.705) personelimizin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir.

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atama
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