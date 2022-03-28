SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika: Putin çıldırdı, Abramovich zehirlendi! "Onlara söyle, onları yok edeceğim!"

Son dakika: Putin çıldırdı, Abramovich zehirlendi! "Onlara söyle, onları yok edeceğim!"

28.03.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'ten flaş bir haber geldi! Ukrayna ile barış görüşmelerine katılan Abramovich'te zehirlenme belirtileri görüldü. Rus milyarderin yanında bulunan 3 kişinin de derilerinin soyulup, gözlerinin kızardığı belirtildi. Abramovich'in yaşadığı bu gelişme dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Putin çıldırdı, Abramovich zehirlendi! "Onlara söyle, onları yok edeceğim!"

Son dakika haberleri.... Tüm dünya Roman Abramovich'ten gelen bu haberle şoke oldu. Rus Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Chelesa'nin sahibi Roman Abramovich, bu ayın başında zehirlenmiş olabileceği aktarıldı.

DERİLERİ SOYULUP, GÖZLERİ KIZARDI

FO8qZk2XEBACOGD

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; bu ayın başında Ukrayna ile barış görüşmelerinde bulunan heyetteki Roman Abramovich'te zehirlenme belirtileri görüldü.

İsmi Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın alacak isimler arasında gösterilen Abramovich'te, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki görüşmeler sonrası Ukrayna ekibinin iki kıdemli üyesiyle birlikte ellerinde ve yüzlerinde deri soyulması ve ağrılı yırtılmayla, kırmızı göz semptomlarına rastlandı.

"ONLARA SÖYLE, ONLARI YOK EDECEĞİM"

Putinden-sert-sozler-TurkAkimindan-cikaririz-4446

Abramovich'le birlikte diğer iki barış görüşmecisinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı ile de görüşen Abramovich'in, Volodymyr Zelensky'nin notunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermesi ve sert yanıt almasının ardından bu haberlerin gelmesi ise dikkat çekti. Putin'in Abramovich'e "Onlara söyle, onları yok edeceğim" dediği iddia edildi.

(WSJ)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu transfer tarihe geçecek! Çağlar Söyüncü en pahalı futbolcu oluyor...Bu transfer tarihe geçecek! Çağlar Söyüncü en pahalı futbolcu oluyor...
Galatasaray'daki gerçek ortaya çıktı! İsim isim ödenen paralar...Galatasaray'daki gerçek ortaya çıktı! İsim isim ödenen paralar...
Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Chelsea Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

SGK duyurdu! Süre uzatıldı... Ayda 1600 lira veriliyor

SGK duyurdu! Süre uzatıldı... Ayda 1600 lira veriliyor

Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.