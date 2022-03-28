Son dakika: Putin çıldırdı, Abramovich zehirlendi! "Onlara söyle, onları yok edeceğim!"

Son dakika haberleri.... Tüm dünya Roman Abramovich'ten gelen bu haberle şoke oldu. Rus Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Chelesa'nin sahibi Roman Abramovich, bu ayın başında zehirlenmiş olabileceği aktarıldı.

DERİLERİ SOYULUP, GÖZLERİ KIZARDI

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; bu ayın başında Ukrayna ile barış görüşmelerinde bulunan heyetteki Roman Abramovich'te zehirlenme belirtileri görüldü.

İsmi Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın alacak isimler arasında gösterilen Abramovich'te, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki görüşmeler sonrası Ukrayna ekibinin iki kıdemli üyesiyle birlikte ellerinde ve yüzlerinde deri soyulması ve ağrılı yırtılmayla, kırmızı göz semptomlarına rastlandı.

"ONLARA SÖYLE, ONLARI YOK EDECEĞİM"

Abramovich'le birlikte diğer iki barış görüşmecisinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı ile de görüşen Abramovich'in, Volodymyr Zelensky'nin notunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermesi ve sert yanıt almasının ardından bu haberlerin gelmesi ise dikkat çekti. Putin'in Abramovich'e "Onlara söyle, onları yok edeceğim" dediği iddia edildi.

(WSJ)



