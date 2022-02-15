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Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması! "Şu an her seçenek masada"

15.02.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız." dedi.

Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması! "Şu an her seçenek masada"

Son dakika... Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında konuşan Putin, "Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var." ifadelerini kullandı.

"RUSYA’NIN ÖNERİLERİ KARŞILANMADI"

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var."

"HER SEÇENEK MASADA"

Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelere değinen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Şu an her seçenek masada" dedi.

Putin ayrıca, bölgede konuşlu askerlerin bir kısmının geri çekildiğini de söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliği sorununun ertelenmesinin bir şey değiştirmeyeceğini, bunu şimdi çözmek istediklerini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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