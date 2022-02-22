Son dakika: Putin'in tanıma kararından Donetsk sokaklarında halk havai fişeklerle kutlama yaptı

Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal sesleniş konuşmasında Donetsk ve Luhansk ile ilgili kararlarını dünyaya duyurdu. Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donestk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin konuşmasında "Donbass’ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır" ifadelerini kullandı.

HALK SOKAKLARDA KUTLAMA YAPIYOR

Rusya tarafından bağımsızlığı tanınan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde halk sokaklarda kutlama yapmaya başladı.

Rusya bayraklarıyla kutlama yapılırken, havai fişekler de patlatıldı. Sokağa çıkan Donetsk halkı Rusya lehine sloganlar da attı.

Kutlama videoları ise sosyal medyada hızla yayıldı.



