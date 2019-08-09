Radamel Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Falcao'dan flaş transfer açıklaması... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut'un transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, transfer durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLUR"

Kolombiya basınına konuşan Falcao, "Galatasaray kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olurdu." dedi.

Falcao, "Umarım mümkün olan en kısa sürede çözülür. Futbolu, Türkiye ve Arjantin'de olduğu gibi özel bir şekilde yaşayan ülkeler var, bizi bu motive ediyor." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDAKİ 4 KADINI DA DÜŞÜNMELİYİM"

Ülkesine geri dönüp dönmeyeceği sorulan Falcao, "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım, Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kolombiya futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden biri olan Radamel Falcao'nun 3 kız çocuğu var.



