Son dakika: Rıdvan Dilmen'in yeni adresi görenleri şaşırtıyor! Yıllar sonra geri dönüyor...

Son dakika haberine göre, Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu. TRT Spor'da iki haftadır yayınlanmayan Yüzde 100 Futbol programının kalıcı olarak kanaldan kaldırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu programın yerine maçların devre arasında ''Futbol Gecesi'' adlı programı yayınlanıyor ve Rıdvan Dilmen burada yer almıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

İNGİLTERE YOLCUSU MU?

Rıdvan Dilmen'in yakın çevresine, bir rahatsızlık yaşadığını ve bu sebeple yayın hayatına bir süreliğine ara verdiği ileri sürüldü. Dilmen'in sağlık sorunu nedeniyle sık sık Londra'ya gitmesi gerektiği ifade edildi.

YAYINCI KURULUŞ İDDİASI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bu olayların ardından Rıdvan Dilmen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbol medya internet sitesinde yer alan habere göre Rıdvan Dilmen, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile görüşme halinde. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS bu adı almadan önce Digitürk'te maç yorumcusu olarak görev alan Dilmen'in tekrar yayıncı kuruluşa dönüyor olması sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.



