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  4. Son dakika: Rıdvan Dilmen'in yeni adresi görenleri şaşırtıyor! Yıllar sonra geri dönüyor...

Son dakika: Rıdvan Dilmen'in yeni adresi görenleri şaşırtıyor! Yıllar sonra geri dönüyor...

16.02.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TRT Spor'da yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oluyor... Yaklaşık iki haftadır yayınlanmayan Yüzde 100 Futbol programı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen'in bulunduğu programın kalıcı olarak kaldırıldığı iddia edilmesinin ardından yeni adresi de ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda da yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, beIN SPORTS'a transfer olacağı öne sürüldü.

Son dakika: Rıdvan Dilmen'in yeni adresi görenleri şaşırtıyor! Yıllar sonra geri dönüyor...

Son dakika haberine göre, Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu. TRT Spor'da iki haftadır yayınlanmayan Yüzde 100 Futbol programının kalıcı olarak kanaldan kaldırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu programın yerine maçların devre arasında ''Futbol Gecesi'' adlı programı yayınlanıyor ve Rıdvan Dilmen burada yer almıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

İNGİLTERE YOLCUSU MU?

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Rıdvan Dilmen'in yakın çevresine, bir rahatsızlık yaşadığını ve bu sebeple yayın hayatına bir süreliğine ara verdiği ileri sürüldü. Dilmen'in sağlık sorunu nedeniyle sık sık Londra'ya gitmesi gerektiği ifade edildi.

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YAYINCI KURULUŞ İDDİASI HERKESİ ŞAŞIRTTI

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Bu olayların ardından Rıdvan Dilmen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbol medya internet sitesinde yer alan habere göre Rıdvan Dilmen, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile görüşme halinde. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS bu adı almadan önce Digitürk'te maç yorumcusu olarak görev alan Dilmen'in tekrar yayıncı kuruluşa dönüyor olması sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen beIN Sports
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