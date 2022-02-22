Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den önemli açıklamalar

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'taki sözde cumhuriyetleri tanıma kararı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:



"Tüm bu anlaşmazlıkların müzakere masasında çözüleceğini umuyoruz. Şu anda bu imkansız olarak görünüyor ama gelecekte bunu mümkün görüyoruz. Donetsk ve Luhansk bölgesinde bir çatışma var. Üzerimize düşen tüm desteği vereceğiz. Kamuya açıklanmadı ama buradaki sorun her iki tarafta da bize göre bu konu uzun vadede çoktan çözülmüş olmalıydı. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit."

"Ukrayna'nın tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. Bölgede yaşayanların iradesini tanımamız gerekiyor. Bunların amacı verilmiş sözlerin tutulmaması için bahane uydurmak. Önceki yönetimin anlaşmalarını uygulamamak için bir bakmışsınız ABD'ye Avrupa'ya gitmiş."

"Ukrayna'nın Sovyet döneminden nükleer silah konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Nükleer tecrübeleri var. Birçok ülkeden daha hızlı ilerleme sağlayabilirler. Ellerinde uranyum zenginleştirme sistemleri mevcut değil. Ama bu sadece teknik bir sorun. Eğer bir nükleer silah üretirlerse bunu Rusya'ya göndermek için füze fabrikaları bile mevcut. Ukrayna'nın elinde taktik bir nükleer füze bulunsa bile bu bizim için tehdittir."

Ayrıntılar geliyor...

