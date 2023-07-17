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Son dakika: Sağlık durumu merak ediliyordu! Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi: "Bir şeyler ters gidince..."

17.07.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu. Sarı - kırmızılı kulübe transferi beklenen Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, sağlık problemleri nedeniyle hastaneye yatmıştı. Lösemi olduğu iddia edilen Nara'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da kazanılan zaferde attığı gollerle başrol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Arjantinli yıldızla anlaşmaya varan sarı - kırmızılıların transferi bitirmeye yakın olduğu belirtilirken, sürecin uzamasının nedeni sonradan ortaya çıkmıştı.

Icardi'nin, hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın sağlık durumunda yaşanan olumsuz durum nedeniyle transferi beklemeye aldığı öğrenilmişti.

WANDA NARA'DAN İLK AÇIKLAMA

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Arjantinli bir gazetecinin lösemi olduğunu iddia ettiği Wanda Nara'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

İşte Wanda Nara'nın sözleri;

"BAZI DEĞERLER OLUMSUZ GELDİ"

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"Çarşamba günü, rutin sağlık kontrollerimde, bazı değerler olumsuz geldi. Ben de tedbir amaçlı hastanede yatmaya karar verdim. Özellikle de net bir sonuç olmadığı için, korku ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Perşembe günü yine tek başıma özel bir yerde daha fazla araştırma yapmak üzere o klinikten ayrıldım.

"BENİM BİLE BİLMEDİĞİM BİR TEŞHİS AÇIKLADI"

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"İlk testlerin sonuçlarından daha fazla bilgi almak için bunu yaptım. Tüm anneler gibi ben de korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Ne yazık ki Cuma günü bir gazeteci benim bile bilmediğim bir teşhis ortaya koydu."

"EVDEYİM VE DAHA FAZLA TEST BEKLİYORUM"

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"Çocuklarım her zaman benden her şeyi öğrendi, ben her zaman onlarla konuştum ve bu bir istisna olmayacaktı. Ama bunu elimde daha fazla sonuç ve testle yapmayı tercih ederdim. Aileme, her arkadaşıma ve her birinize bana olan sevginizi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Zaten evdeyim, daha fazla test bekliyorum ve bana eşlik eden doktorların talimatlarını uyguluyorum. Bunu gizli tutacağım, özellikle çocuklarımı korumak için"

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