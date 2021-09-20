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  4. Son Dakika: Şahin Mengü hayatını kaybetti! (Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü kimdir?)

Son Dakika: Şahin Mengü hayatını kaybetti! (Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü kimdir?)

20.09.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan CHP eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti.

Son Dakika: Şahin Mengü hayatını kaybetti! (Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü kimdir?)

Şahin Mengü'nün evinde düşerek hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtiliyor.

73 yaşındaki Mengü'nün ölüm haberini Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk Twitter hesabından duyurdu. Koncuk yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür." ifadelerini kullandı.

ısmaıl koncuk

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı.

Son-Dakika-Şahin-Mengü-hayatını-kaybetti!-(Nevşin-Mengü'nün-babası-Şahin-Mengü-kimdir)

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

Gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü’nün babası olan Şahin Mengü, iyi derecede İngilizce biliyordu.


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