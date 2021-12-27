Son dakika! Sahte içki kâbusu giderek büyüyor! Çorum'da 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
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