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  4. Son dakika! Sahte içki kâbusu giderek büyüyor! Çorum'da 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Sahte içki kâbusu giderek büyüyor! Çorum'da 5 kişi hayatını kaybetti

27.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sahte içki kâbusu giderek büyüyor! Çorum'da 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Çorum'da sahte içkiden son dönemde 5 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Çorum sahte içki
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