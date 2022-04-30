Son dakika: Şampiyon Trabzonspor! Abdullah Avcı tarihe geçerek bir ilki yaşadı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi nefes kesti. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanınca bordo - mavililer, 2021/22 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bordo - mavililerin golünü 3. dakikada Andreas Cornelius ve 62. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Antalyaspor'un sayıları ise 51. dakikada Alassane Ndao'dan geldi.

Antalyaspor'da Fredy, 56. dakikada kullandığı penaltıda Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 77'ye yükseltti ve sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Antalyaspor ise 52 puanla 7. sırada yer aldı.

Şampiyon Trabzonspor, gelecek hafta Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

ABDULLAH AVCI'DAN BİR İLK

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluk sevincini yaşadı.

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan Avcı, Trabzonspor'da mutlu sona ulaştı.

Teknik adam olarak, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkardı.

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçından sonra göreve geldiği Trabzonspor'da 1 Süper Kupa başarısı yaşarken lig şampiyonluğunu da kazandı.

Avcı, teknik adamlık kariyerine 1999-2000 yılında futbolcu olarak da formasını giydiği İstanbulspor'da Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak başladı ve bu kulüp bünyesinde görevini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, bu hedefini gerçekleştirmesiyle birlikte ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile bu başarıyı elde etti.

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 38 sezon sonra şampiyonluk hasretine son verdi.

6 ŞAMPİYONLUK DA ŞEHRİN YERLİLERİYLE

Trabzonspor, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı.

Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer döneminde mutlu sona ulaştı.

TRABZON DIŞINDAN İLK HOCA

Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatan Abdullah Avcı, ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam bordo-mavili takıma bu başarıyı elde ettirmiş olacak.

Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, böylelikle 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakalayacak.

Trabzonspor'da tüm şampiyonluklar da Türk teknik direktörlerle gelmiş olacak.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin 3. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'in içeriye çevirdiği topu Andreas Cornelius boş kaleye tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

BİLETLER 5 DAKİKADA BİTTİ

Trabzonspor'da taraftarlar, Medical Park Stadı'nı tamamen doldurarak takımlarına coşkuyla destek verdi.

Karşılaşmanın satışa çıkarılan biletlerini 5 dakika süre içerisinde bitiren taraftarlar, 41 bin 461 kişilik stadın tamamını doldurdu.

Taraftarlar, takımlarına şampiyonluk için beraberliğin yettiği karşılaşmada, tezahüratlarla bordo-mavililere büyük destek verdi.

258 BASIN MENSUBU

Karşılaşmaya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 258 gazeteci, akredite yaptırarak karşılaşmayı takip etti. Gazeteci ilgisi sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

TRİBÜNDE PANKARTLAR

Taraftarlar, maç öncesi maraton tribününde iki farklı dev pankart açtı. Pankartların birinde avcı kıyafetiyle Abdullah Avcı yer alırken, sırtındaki tüfeğin ucunda bir kanarya, yerde bir aslan ve 'O sene bu sene pankartı' tutan bir kartal yer aldı. Pankartta ayrıca "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" ve "Oley oley bize her yer Trabzon" yazıları da yer aldı.

Diğer pankartta ise 2010-2011 sezonunun başkanı Sadri Şener ve eski başkanların yanı sıra efsane futbolculara yer verildi. Pankartın en alt kısmında ise CAS davası için İsviçre'ye giden ve dönüşte yorgun düşerek havalimanında koltuklar üzerine uyuyakalan başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın görseli yer aldı. Pankartın üzerinde "Üzülme davanın sahibi haktır, hak olan davada zafer muhakkaktır." ifadesine yer verilerek Trabzonspor'un 8 şampiyonluk kupası kazandığı iddia edildi.

DEPLASMANDA DA LİDER

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor.

Bordo-mavililer, dış sahada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puanı hanesine yazdırdı.

İLK 15 HAFTA YENİLGİ GÖRMEDİ

Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak başarılı bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI YENİLGİSİZ

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı.



