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Son dakika! Samsung'dan 'Google' açıklaması

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ABD merkezli Google'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketilerin kendi programlarını kullanabilmeleri için yeni lisans verilmeyeceği uyarısı sonrası Samsung'un 2020 itibarıyla Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeyeceği iddia edilmişti. Bu iddia ile ilgili Güney Kore merkezli şirketten resmi açıklama geldi.

Son dakika! Samsung'dan 'Google' açıklaması

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz.

"TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Son dakika! Rekabet Kurumu'ndan Google açıklamasıSon dakika! Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

Rekabet Kurumu haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Google'a 93 milyon lira ceza kesmiş, bu ceza sonrası Google, durumun düzeltilmemesi durumunda kendi programlarını kullanabilmeleri için Türkiye'deki firmalara yeni lisans verilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
samsung son dakika Google Türkiye android

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
turkiye gibi pazari nerden bulacaklar bizimkiler aç yatar ama ipone 11 kullanir konturu olmaz içinde boyle gösterişli egolu bir toplumuz
Samsung ve diğer telefon üreticileri için Türkiye altın yumurtlayan bir tavuktur.Asla böyle bir pazarı kaybetmek istemezler.
Özellikle Samsung böyle bir hata yapamaz. Tarih affetmez, bizim geçmişimizden günümüze kalan KORE GAZİLERİ gibi kahraman bir topluluk var, yaparsa ayıp etmiş olur...
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